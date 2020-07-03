娛樂8點半》說到有「男神收割機」封號的吳倩蓮，絕對是讓7、8年級生津津樂道，當年出道就以和天王劉德華合拍的電影《天若有情》爆紅，獨特端莊的氣質，讓天王劉德華為之傾倒當眾求婚，其中與庹宗華12年戀情備受外界看好，無奈兩人並未修成正果，反倒是嫁給生意人淡出演藝圈，

吳倩蓮不論在影壇或歌壇都闖出漂亮成績 。（圖／中時資料照）

吳倩蓮昔日被張艾嘉相中進入演藝圈，當時她先與徐曉晰、岳玉蓉合組成少女團體「野餐俱樂部」出道，接著在唱片公司引薦下擔任電影《天若有情》女主角，劇中經典橋段，莫過於劉德華騎著摩托車載身穿白紗的吳倩蓮去教堂結婚，背景音樂搭配《追夢人》的旋律，可說是感人肺腑，爾後也被許多電影群起仿效，不僅讓票房開出紅盤，也讓吳倩蓮迅速在香港走紅，更獲邀拍攝大導演李安執導的《飲食男女》，星途順遂的她靠著《夜半歌聲》及《半生緣》頻頻獲獎，精湛演技備受肯定，挾著超高人氣的她決定再戰歌壇，推出首張個人專輯就拿到無數獎項，可說是當年少數影歌雙棲藝人，天后氣勢在當時幾乎無人能及。

由於電影《天若有情》創出難以超越的成績，讓吳倩蓮和劉德華成為影迷公認的螢幕CP，接連演出《至尊無上之永霸天下》、《天若有情3烽火佳人》等劇，此外和當時「四大天王」的張學友、郭富城、黎明在各自電影也有感情對手戲，可說是名副其實的「男神收割機」，此外和周潤發為手錶拍攝廣告，當時一句廣告語「不求天長地久，只求曾經擁有」，至今仍廣為流傳，不過當年隨著經濟危機襲來，導致香港電影逐漸沒落，此時吳倩蓮便把演藝事業重心轉往大陸，雖然戲劇邀約依舊不斷，但似乎引發不起任何迴響，便選擇淡出演藝圈，回歸凡人生活。

吳倩蓮曾拒絕劉德華當眾求婚。（圖／中時資料照）

吳倩蓮雖然紅遍海內外，但感情路卻走得坎坷，她與劉德華當年的互動也備受關注，首次見到劉德華的她並沒有粉絲心態，反而直言：「對不起，你不是我偶像！」或許如此反而讓兩人對戲更能自然流露感情，五度合作更成為影迷心中公認的CP，當年劉德華不僅大方在節目上坦承暗戀吳倩蓮，更在2004年舉辦個人演唱會時，對著吳倩蓮獻唱一首《愛不完》，並當眾下跪向她求婚，未料卻遭當眾拒絕並未抱得美人歸，當時她對外宣稱是對劉德華沒有感覺。

不過吳倩蓮出道後僅談過兩段感情，第一段感情就是拍軍教片《報告班長》走紅的庹宗華，當年兩人愛情長跑長達12年，是演藝圈羨煞旁人的模範情侶，傳出兩人訂下婚約時，庹宗華還在眾家媒體誇下海口會迎娶吳倩蓮進門，隨後更被爆出在台秘密註冊後於西貢共築愛巢，不過這段戀情終究未走向終點，當時盛傳兩人分手原因是性格不和，但也有一說是庹宗華有家暴傾向。

吳倩蓮和庹宗華愛情長跑12年，最終仍是以分手收場。（圖／中時資料照）

吳倩蓮與庹宗華分手五年後，在朋友介紹下認識了現任丈夫，兩人相戀3年後在美國拉斯維加斯註冊結婚，婚後育有兩名小孩的吳倩蓮，也將重心放在家庭，逐漸淡出演藝圈，直到多年後才在好友力邀下客串電視劇，現年51歲的她多年前曾被目擊一家人同時現身街頭，素顏的她顯得憔悴蒼老，相較當年星味早已黯然失色，不過也讓人再度回憶起這個曾叱吒風雲的影壇傳奇。

(中時電子報)