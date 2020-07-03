【回憶殺】曾以甜美笑容、渾厚嗓音紅遍全亞洲的日本女星山口百惠，在21歲當紅之際為愛隱退，閃嫁知名演員三浦友和，並陸續生下兩個兒子，專心在家中相夫教子。如今已61歲的她不僅如願當上婆婆，近況也跟著曝光。

在過去民風尚未開放的年代，從小因母親未婚懷孕還被韓籍爸爸始亂終棄，讓山口百惠童年過得十分悲慘，直到她從日本選秀比賽中脫穎而出後才漸漸改變人生，13歲便踏入演藝圈的她，演唱過多首暢銷單曲，加上前衛的深V到肚臍造型，讓她紅遍大江南北成為當時年輕人心目中的偶像。

在 Instagram 查看這則貼文 lamusing（@lamusing）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 11 日 上午 3:03 張貼

後來她更嘗試拍攝電影成為電影明星，但就在人氣最火紅時，山口百惠與合作多部電影的搭檔男星三浦友和陷入熱戀，沒多久後便宣布結婚息影並陸續生下兩個兒子，結束短短7年的演藝生涯。

在 Instagram 查看這則貼文 周芳伊（@fangyi2019）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 21 日 下午 10:23 張貼

而40年過去，她與先生三浦友和的感情依舊甜蜜，早前還曾拍到兩人一同外出的畫面。大兒子三浦佑太郎也繼承了父母的衣缽，自己組隊成立樂團活躍日本樂壇，上個月還宣布與知名聲優牧野由依結婚，令一直期待抱孫的山口百惠十分開心，也讓不少人羨慕「一代巨星」隱退後的生活。

在 Instagram 查看這則貼文 优1周 (UWeekly)（@uweeklysg）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 15 日 上午 3:36 張貼

【更多精彩回顧】

「一代巨星」山口百惠70年代就深V到肚臍！為愛隱退40年近況曝光（圖／中時資料照）

「一代巨星」山口百惠70年代就深V到肚臍！為愛隱退40年近況曝光（圖／中時資料照）

「一代巨星」山口百惠70年代就深V到肚臍！為愛隱退40年近況曝光（圖／新力提供）

「一代巨星」山口百惠70年代就深V到肚臍！為愛隱退40年近況曝光（圖／FLASH）

(中時電子報)