先前一再表態不願戴上口罩防疫的美國總統川普終於回心意轉了？面對愈來越多共和黨人呼籲川普戴上口罩做為全國示範，對此川普受訪時終於表態「我完全贊成戴口罩」，「如果我跟其他人距離很近的話，絕對會戴」。不過外媒分析指出，川普先前拒絕在公眾面前示範戴口罩完全是政治表態，但隨著美國疫情攀升，以及川普選情遭疫情衝擊，至今仍陷低迷，讓他不得不反思對於戴口罩一事。

川普先前一向拒絕在鏡頭前戴上口罩，即使在美國疾管中心（CDC）在4月初就發布指示，建議民眾在公共場所難以維持其他社交距離措施時戴上口罩，但川普明顯在多次難以維持社交間距的公開場合都未戴上口罩，甚至5月白宮多位特勤局幹員傳出確診，讓白宮規定所有人都必須戴上口罩，但川普仍例外。對此，媒體先前已分析，川普就要在螢光幕前維持強人且無所畏懼的領袖形象，並認為戴口罩是「魯蛇」（Loser）才會做的，甚至稱戴口罩的人就是要藉此表達反對他。

不過在川普1日接受《福斯新聞》專訪時，先前總不願意提口罩問題的川普態度大為翻轉，不僅稱「我完全贊成戴口罩，我認為口罩很好」，甚至稱「我有點喜歡我戴口罩的樣子…看起來像獨行俠」。獨行俠是在美國舊西部時代戴黑眼罩維護正義的虛構人物。

為何川普對於戴口罩的看法會有如此轉變，CNN指出，隨著川普愈來愈被共和黨內多名曾任政府官員的人士排擠，認為已不適合連任，加上美國疫情再次惡化，連首席防疫專家佛奇也稱「再不積極防疫，一日新增十萬確診也不意外」，讓全美戴上口罩的運動已是無人能阻擋，連對手拜登都聲稱，若當選將下令全美戴口罩。

報導指出，雖然川普聲稱自己私下會戴上口罩，但他戴口罩這一幕可能會給特別在南部州、對戴上口罩有所不情願的鐵粉們一個潛在訊號，就是「疫情正在惡化」。但即使如此，而川普先前對口罩的排斥，正是被他的草根鐵粉們視為「反菁英」的象徵，而戴口罩正是成為政府與菁英們的奴役，阻礙了他們享有應有的權力，而川普則是唯一能帶頭反抗他們的領導人。

但報導也指出，不過隨著許多政治上的盟友紛紛與川普保持距離，特別在戴口罩一事與川普維持相反的態度後，加上當前選情低迷讓他的政治地位動搖，讓他不得不在對防疫上態度軟化。

(中時電子報)