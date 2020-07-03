細數國內北部建築，普遍都是長條狀的簡約設計，擁有美感曲線的外觀建築，在大台北地區可是相當少見，但在去年(2019)一推出就造成轟動的「台北雪梨灣」，坪數規劃為18-63坪、1+1至海景4房，可是基隆的地標建築，而鄰近八斗子港灣出海口的風景條件，更是可遇不可求。

在台北要擁有景觀住宅十分稀有，但由六峰建設投資興建的「台北雪梨灣」，竟能將旁邊的八斗子港灣出海口及基隆嶼卻能盡收眼底。這次特別邀請地產界享譽國際知名大師組成明星團隊，包含規劃「陶朱隱園」超級豪宅的元宏建築首席大師柯宏宗，攜手簡俊卿建築師合組雙建築師陣容，以及榮獲照明金質獎的光影設計名師羅伊真、台北豪宅御用景觀設計李淑雲、公共空間魔法師王崇熙等5大名師團隊共同設計規劃。

簡俊卿建築師事務所建築師簡俊卿/中時電子報攝

簡俊卿建築師事務所建築師簡俊卿表示，「台北雪梨灣」擁有3,980坪的壯闊基地，特別保留了大面積的中庭打造綠意盎然、環境悠閒的庭園，目的是為了讓住戶彷彿住在公園的想像，每時每刻都能夠放鬆又自在；而此建築最知名的360度WAVE藍海曲線設計，是結合附近景觀的海流波浪，以輕盈、曲線的形式達到山海一致的境界，彷彿藍洋天際、浪花層疊，創造出國際大城水準的水岸視野，讓入住的住戶擁有獨特的高等待遇；此外，建築本體的色彩搭配也經過深思熟慮，整體建築顏色以白色腰帶及深色結構主體作為配搭，深色故意不選擇黑色，是為了要讓視覺建構出輕盈且色彩與環境的融合。

簡俊卿建築師事務所建築師黃資博/中時電子報攝

而「台北雪梨灣」是建置在基隆稀有平坦基地上，簡俊卿建築師事務所建築師黃資博表示，這塊平坦基地旁沒有相鄰未興建的建地，而為了要讓每戶的視野都能夠達到海天一線，特地將棟與棟的距離拉大，甚至刻意安排錯位，這樣每棟住戶互不干擾也擁有很好的視野景觀；此外，他們也考慮到每棟住戶採光的位置，特別以採光面來配置，因此住戶的採光都非常好，也有將風向納入規劃中，形成春夏涼爽的優質居住體驗。

除了處處都為住戶著想之外，「台北雪梨灣」也是知名的綠建築。隨著全球暖化現象的嚴重性，節能減碳的綠建築不再是大坪數豪宅專有，「台北雪梨灣」接軌國際，運用不斷進步的建築工法，打造基隆難得一見的節能環保建築，也為愛地球盡上一份心力，落實低碳節能，更打造大面積庭園，種植綠覆蓋率高的植栽，為住戶打造高氧低碳的生活環境。

圖為3D透視示意圖，「台北雪梨灣」正門出入口。/台北雪梨灣提供

「家」是長時間居住的避風港，因此居住品質、建築本體、周圍環境等等都是要納入考量的關鍵，「台北雪梨灣」是大台北地區少見的景觀休閒住宅，擁有難得的港灣山海條件，而且建築本身又是低碳節能的綠建築，光是入住就是愛地球的表現。最近正在打算買房嗎？不妨考慮這種景觀綠建築，給自己一個優質的居住環境！

(中時電子報)