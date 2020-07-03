Sony Xperia 1 II(讀法Xperia 1 Mark two)是Sony在台推出的首款5G手機，從以上市的5G手機來看，Xperia 1 II絕對屬於高價的範疇。Sony何以辦得到，來看看手機的詳細評測。

Xperia 1 II維持品牌設計風格 外型優雅

Xperia 1 II維持著先前Xperia 1所開創的21:9螢幕比例(採6.5吋CinemaWide 4K HDR OLED 顯示螢幕，解析度3840x1644)，首次體驗能感受到比一般智慧型手機更為修長的機身。雖然設計上較為方正，但是邊框與螢幕及底面接觸位置，邊角都有圓角設計，握感很不錯。

Xperia 1 II採用10 bit色深的螢幕畫質，色彩顯示更細膩。螢幕不僅支援標準模式，還支援導演模式，可以重現專業螢幕的色彩，此外也新增支援「自定義白平衡」功能，更適合專業工作者。

Sony Xperia 1 II機身照(1)。(黃慧雯攝)

Sony Xperia 1 II機身照(2)。(黃慧雯攝)

Sony Xperia 1 II機身照(3)。(黃慧雯攝)

Sony Xperia 1 II採用雙卡槽設計，可搭配microSD卡，也可用兩張SIM卡，但不支援雙5G(僅有一卡能支援5G)。(黃慧雯攝)

Sony Xperia 1 II機身照(4)。(黃慧雯攝)

Sony Xperia 1 II機身照(5)。(黃慧雯攝)

Sony Xperia 1 II機身照(6)。(黃慧雯攝)

規格上，Xperia 1 II採用了高通Snapdragon 865處理器，搭配8GB RAM，256GB UFS儲存空間。支援microSD卡最高擴充1TB。左側卡槽是雙SIM卡設計，可放兩張SIM卡或是一張SIM卡、一張microSD卡。兩張SIM卡支能支援一張5G，非雙5G。機身音量鍵、整合指紋辨識功能的電源鍵都位在右側、並且維持了快門鍵，左側沒有鍵的設計。採用USB-C連接埠，頂端仍具備3.5mm耳機孔。

Xperia 1 II搭配前置立體聲雙喇叭，搭配全新的360度實景音效以及DESS Ultimate數位音質還原技術。手機也可直接聆聽Hi-Res高解析音樂，並支援LDAC高音質音樂無線傳輸技術，能滿足愛聽音樂的群眾。

搶先感受5G 影音服務有感升級

由於Sony提供的編輯體驗的Xperia 1 II手機，率先開通了5G功能。在藉由遠傳電信的協助下，5G網路下能明顯感受到手機下載檔案、串流播放8K影片，甚至是5G網路下撥打視訊電話，品質與相關體驗可說都跟4G網路下不能比，超越太多，流暢無比！預計體驗需要耗費更大資料傳輸量VR、雲端遊戲，將會更有感。在法規限制下，是台灣5G開台初期少數可提供5G手機的品牌，是消費者可立即上手的5G手機。

效能表現屬於高段班

Xperia 1 II搭載高通Snapdragon 865處理器，搭配8GB RAM、256GB ROM。內建Android 10 系統。電池是4000mAh，支援藍牙5.1、NFC、Qi無線充電，也具備Xperia 自動調校充電、電池維護、STAMINA 模式，採用USB Type-C連接埠(USB 3.1)。

Xperia 1 II在安兔兔評測、Geekbanch 5的跑分結果。(手機截圖)

手機也支援以 Type-C 連接線或 USB-C 對 HDMI 轉接線從 DisplayPort 輸出影片/影像 (DisplayPort 4K 60fps)，可以將手機內容直接串接到電視上播放。針對遊戲也加入了遊戲增強器，在此模式下「競賽模式」可關閉來電提示等介面）還有全新的H.S電源控制功能，可單單使用充電線給電來應付手遊耗電（不對手機電充電），進一步控制手機溫度，並維持高效，並且能進一步維護電池壽命。

繼承alpha相機設定介面 鎖定專業用戶

Xperia 1 II採用了前置鏡頭是f/2.0的800萬畫素鏡頭；主鏡頭則是採用三顆皆是1200萬畫素鏡頭的三攝方案，分別是16mm超廣角、24mm廣角與70mm望遠三種焦段，涵蓋了智慧型手機經常拍攝的焦段。24mm廣角與70mm望遠鏡頭都支援快速對焦感光元件以及OIS光學防手震。功能上，Xperia 1 II最新搭載即時眼部追蹤對焦、每秒20張自動對焦自動曝光高速連拍，三鏡頭都由蔡司光學專調教，並有3D iToF側距感測器，讓對焦速度與準確性更為提高。除拍攝人像時的眼部對焦技術，本次也增加動物即時眼部追蹤對焦技術，拍攝毛小孩更輕鬆！

Xperia 1 II 一般相機介面截圖。(手機截圖)

Xperia 1 II Camera Pro相機介面截圖。(手機截圖)

Sony Xperia 1 II相機介面也全新加入Photo Pro專業單眼相機模式，直接將Sony Alpha相機介面導入手機，Sony過往的智慧型手機從來沒有直接把alpha相機的介面搬過來的作法，在Xperia 1 II中可直接選用左手調整Auto、M、P、S模式，利用右手來進行進一步各項數值(例如EV、ISO等等)的調整。但是主鏡頭只能手動切換鏡頭，跟iPhone 11 Pro三鏡頭可以無縫切換的目標是完全不一樣。這一點滿考驗使用者的拍攝上的操作能力，且切換到專業模式後，必須要跳離相機App才能回到基本的拍攝模式，使用上略為不便。

手機中繼承自Sony專業電影攝影機CineAlta的Cinema Pro功能也再度進化，支援[email protected]，也可錄製21:9的4K HDR影片。再搭配Sony獨特的智慧風切聲過濾技術，可以在錄影時更為清晰，讓人聲更為清晰，是動態拍影上的一大特色。

由於很巧的Sony Xperia 1 II在主相機的畫素規格與iPhone 11 Pro Max完全一樣，因此透過以下的照片對比，能進一步瞭解到不同品牌的相機特色。從日夜拍的表現來看，可以看見Sony與蘋果對於相機的調校比較接近，都以呈現真實畫面為主，色調上不會過於鮮豔。風格上，Sony Xperia 1 II偏向小清新風格，感覺顏色上比較不沉重，細節的表現則同樣很不錯。不過高光環境與暗部共存的場景，兩支手機的表現就有比較明顯的不同。夜拍上，Sony沒有明顯的夜拍模式，但在自動模式下會主動延長快門曝光時間，廣角鏡頭也能加強曝光，但是iPhone 11 Pro Max廣角鏡頭並不支援夜拍，在夜間拍攝上，Sony Xperia 1 II若利用高廣角的表現是更好，白平衡上iPhone有時會出現偏紅的跡象，Sony則控制的不錯。

Sony Xperia 1 II(左)與iPhone 11 Pro Max日拍對比(1)。(黃慧雯攝)

Sony Xperia 1 II(左)與iPhone 11 Pro Max日拍對比(2)。(黃慧雯攝)

Sony Xperia 1 II(左)與iPhone 11 Pro Max日拍對比(3)。(黃慧雯攝)

iPhone 11 Pro Max廣角與超廣角鏡頭實拍。(黃慧雯攝)

Sony Xperia 1 II廣角與超廣角鏡頭實拍。(黃慧雯攝)

Sony Xperia 1 II(左)與iPhone 11 Pro Max日拍望遠拍攝對比。(黃慧雯攝)

Sony Xperia 1 II(左)與iPhone 11 Pro Max夜拍對比(1)。(黃慧雯攝)

Sony Xperia 1 II(左)與iPhone 11 Pro Max夜拍對比(2)。(黃慧雯攝)

Sony Xperia 1 II(左)與iPhone 11 Pro Max夜拍對比(3)。(黃慧雯攝)

Sony Xperia 1 II(左)與iPhone 11 Pro Max超廣角鏡頭夜拍對比。(黃慧雯攝)

總評

整體而言，Sony Xperia 1 II是一款在音效、螢幕表現、遊戲性能，還有拍照功能上都表現得很平均的機種。加上品牌獨特的設計語言，是一款別具風格的5G手機。對於台灣5G頻段也都有完整支援。唯獨Camera Pro模式的使用上，對於不熟悉Sony Alpha手機的消費者來說，或者是只想快速拍好照片的消費者來說，需要比較長時間的學習。但是若對於想要在手機上體驗高階拍攝性能的消費者來說，Sony Xperia 1 II的眼部對焦、連拍功能，應該都更能滿足一些攝影愛好者對於手機的追求。

(科技)