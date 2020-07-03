全球最大疫苗生産商印度血清研究所（Serum Institute of India Pvt. Ltd.）將開始生産新型冠狀病毒疫苗。將以授權生産方式，在2020年內首先生産4億劑。新冠疫苗的供給量不足令人擔憂，以已開發國家為中心，出現「圈佔」的趨勢。隨著具有低成本量産經驗的印度企業涉足生産，新興市場國家也將易於採購疫苗。

要在防止疫情擴大和預防「第2波」疫情發生的同時恢復經濟，疫苗將發揮重要作用，因此製藥企業和研究機構將加快開發。世界衛生組織（WHO）的統計顯示，截至6月29日有17種疫苗推進到以人為對象的臨床試驗階段。通過動物確認安全性的臨床前階段為132種。

印度血清研究所將生産的是英國牛津大學和大型製藥企業阿斯利康（Astra Zeneca）推進臨床試驗的疫苗。兩者力爭9月獲得政府批准，使疫苗走向實用化。阿斯利康5月宣佈將生産10億劑疫苗，但最近把生産計劃翻一番，提高至20億劑。承擔新增10億劑生産任務的就是印度血清研究所。

對於牛津大學和阿斯利康的疫苗開發，美國最多提供12億美元，其中至少3億劑疫苗需供應美國。印度血清研究所與阿斯利康等的合約內容沒有公開，但印度血清研究所除了印度本國之外，還將主要向亞洲和非洲等新興市場國家供給。

該公司表示，疫苗價格「或為每劑1000盧比（約合台幣390元）左右」。在印度血清研究所的産品中，以肺炎球菌疫苗為例，能以其他廠商66分之1的價格進行供給，新冠疫苗的價格也可能大幅低於阿斯利康自身生産的疫苗。

印度血清研究所的執行長（CEO）阿達爾·波納瓦拉（Adar Poonawalla）針對新冠疫苗表示，「決定進行60億盧比規模的設備投資」。需要2～3年時間建設，因此首先將借用印度國內的現有設備啟動生産。最初産能為1個月200萬～300萬劑。將分階段增加産能，在2020年內生産4億劑，到2021年底合計生産10億劑。

醫藥品通常在確定實用化之後才啟動生産。此次由於全球存在希望儘快大量確保疫苗的需求，將在獲批之前啟動生産。

目前還有其他企業決定啟動新冠疫苗生産，但印度血清研究所在速度和數量方面顯得突出。美國生物醫藥新創企業Moderna的疫苗也在推進臨床試驗，承擔生産的瑞士龍沙（Lonza）計劃生産10億劑，但沒有公佈時間。美國輝瑞則表示「2021年達到數億劑」。

疫苗是向人體注入削弱致病性的病毒或部分滅活病毒，借此形成抵抗力。在量産疫苗時，要大量培養病毒，還要防止病毒洩露到外部，這需要先進的管理技術。嚴格的品質檢查也不可缺少，還需要符合藥品製造的嚴格國際標準，涉足疫苗生産的門檻很高。

按金額計算全球的疫苗市佔率，美國默克和輝瑞等4大企業達到8成。另一方面，印度血清研究所則以低價疫苗為主力，向約170個國家出口白喉、破傷風等3種混合疫苗和卡介苗（BCG Vaccine）等。世衛組織的統計顯示，按數量計算全球的疫苗市場規模，達到每年35億劑（2018年，不含軍用和季節性流感等）。印度血清研究所的年産能為15億劑，被視為全球最大製造商。

除印度血清研究所以外，印度還有很多疫苗企業。在聯合國開發計劃署主導下啟動的國際疫苗研究所的統計顯示，世衛組織推進的預防接種擴大計劃使用的疫苗約70％為印度造。該研究所的所長Jerome Kim表示，「全世界幾乎所有兒童都接種了印度生産的疫苗」。

印度血清研究所的總部位於印度西部馬哈拉施特拉邦浦那市。該地是與孟買並駕齊驅的製藥産業的聚集地。該公司的創始人家族波納瓦拉家族曾以飼養賽馬用的英國純血種馬（Thoroughbred）為業。曾向從馬的血清中提取傳染病治療成分的企業捐贈退役賽馬，通過這種機緣等，1966年設立印度血清研究所，涉足疫苗生産。

(中時電子報)