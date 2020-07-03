李沁憑著演出《慶餘年》人氣狂飆。(取自李沁微博)

李沁將與高圓圓一爭女神頭銜。(取自微博)

演藝圈美女眾多，但到底誰才是花中之冠？大陸知名論壇虎撲近日就舉行第5屆女神大賽票選，憑著演出陸劇《慶餘年》爆紅的李沁更是一連PK掉周慧敏、李嘉欣、林志玲、朱茵等演藝圈大美人，殺進總決賽，將與高圓圓一爭虎撲女神頭銜。

女神大賽是虎撲論壇一年一度盛事，更被大陸網友封為民間最權威選美，前4屆冠軍分別為賈靜雯、邱淑貞、佟麗婭、劉亦菲，而已經「4連亞」(連續4年獲得亞軍)的高圓圓，這次是否打敗黑馬李沁在總決賽脫穎而出，也格外引人關注。

不過李沁殺入總決賽的結果也引發部分質疑，有網友就忍不住留言「李沁一路連贏周慧敏，李嘉欣……什麼是關係戶就不用我多說了吧」、「不是吧，李沁還能把李嘉欣比下去了」、「李沁能對打圓圓就離譜」，但也有人看不下去，聲援李沁「為啥要對李沁惡意這麼大？說實話高圓圓已經很久沒作品了吧，而且李沁演技有目共睹的算是很不錯的，為人也挺低調，怎麼就總覺得她有後門了」。

(中時電子報)