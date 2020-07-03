威力彩頭獎又槓龜了!台彩表示，在連41槓效益下，預估威力彩下期銷售金額達3.5億元，頭獎累積上看13億元；若由一人獨得，將為今年抱得最高頭獎的幸運得主，也是第四屆以來第7高的頭獎人。

根據台彩公告，威力彩第109000053期開出的獎號，依大小排序分別為02、05、07、28、30、38，第二區為05；雖然頭獎槓龜，但第一區6個號碼全中的貳獎開出，由一人獨得高達1244萬元的彩金。

(中時 )