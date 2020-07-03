威力彩又槓龜 下期頭獎上看13億元 00:222020/07/03 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩又槓龜，台彩預估，下期頭獎上看13億元，圖為高額頭獎民眾排隊買彩券的畫面。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩頭獎又槓龜了!台彩表示，在連41槓效益下，預估威力彩下期銷售金額達3.5億元，頭獎累積上看13億元；若由一人獨得，將為今年抱得最高頭獎的幸運得主，也是第四屆以來第7高的頭獎人。 根據台彩公告，威力彩第109000053期開出的獎號，依大小排序分別為02、05、07、28、30、38，第二區為05；雖然頭獎槓龜，但第一區6個號碼全中的貳獎開出，由一人獨得高達1244萬元的彩金。 (中時 ) #頭獎 #威力 #槓龜 #台彩 #第四屆 也許您會感興趣 財經熱門新聞 有大戶暴賺60億！驚洩7支明牌 散戶押對了？ - 財經 爆噩耗！陸龍頭廠7奈米斷頭 陸媒揭致命關鍵 - 財經 「德國之光」竟變國恥 驚爆630億消失醜惡內幕 - 財經 威力彩又槓龜 下期頭獎上看13億元 - 財經 還有機會！威力彩連槓41期 下期頭獎金上看13億 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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