家中價值數十萬的貴重品不見了，懷疑是自家人偷的該怎辦？一名男網友表示，自己家中日前遺失了60萬元的金飾，由於沒有外部人入侵跡象，因此家裡6個大人全都成為嫌疑犯，沒想到父親帶個全家人到廟裡擲筊，只有妻子擲出3個聖筊，因此全家人都認定是妻子偷的，讓他好無助，直呼該怎辦。

男網友在臉書「爆系知識家」PO文「人說家醜不要外揚，但現在真的不知道該怎麼辦」，他表示父親放在家的60萬金飾不翼而飛，但父親根本從沒提及此事，他們3個孩子也根本不知道金飾位置。眼見沒人承認，父親跑去宮廟擲茭問神，擲到原PO妻子時，出現了3個聖杯，就此認定是原PO妻子所為，更放話「3天內金飾沒歸還就報警」。

原PO表示他跟妻子問心無愧，因此都不怕，反而希望父親報警抓真兇。事隔2天後，父親再度要求去廟裡擲筊，妻子還特地請假2小時一起去，但去了王爺廟發誓後，家裡人依舊不信任他的妻子，父親只淡淡地說「不會報警，但偷的人業障會跟著一生」，依舊認定是媳婦所為，他也因此下定決心要跟妻子離家另尋住處。

網友看完也都傻眼：「哪有人這樣抓小偷的」、「擲筊抓賊，警方準備失業了」、「有宮廟就好，要警察幹嘛」、「誰知道是不是自己亂塞忘了」、「早點離家吧，別讓老婆委屈了」。

(中時電子報)