NBA on further testing of players and staff: pic.twitter.com/694TamEWWB — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 2, 2020

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞3日凌晨爆料，NBA與球員工會再次公布雙方聯合聲明，自從美國時間6月23日開始針對參加復賽球員進行新冠檢測，最終351名球員當中，共有25人感染新冠肺炎，比起先前公布的確診人數還多出9人。

在這份最新共同聲明中，NBA與球員工會更在美國時間6月23日到29日期間，針對即將參加復賽球隊的884名隊職員進行新冠檢測，結果共有10名隊職員確定感染新冠肺炎，從整個比例來看，各隊隊職員確診數量確實比起球員還少。

之前率先公布的NBA與球員工會針對首波新冠檢測聲明，在302名球員中，出現16名感染新冠肺炎的球員，如今又增加了9人，有可能包含近日坦承有症狀感染的籃網後衛丁維迪，以及不願公布姓名的3名鵜鶘球員、2名金塊球員。

不管目前參加復賽的22隊球員與隊職員感染新冠人數多寡，距離第一波出發前往奧蘭多迪士尼世界備戰的時間只剩5天(首波將於8日抵達)，距離復賽正式開打時間31日，也剩不到30天了，如此緊繃的氛圍，確實逐漸加深復賽的難度。

(中時 )