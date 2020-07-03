港版國安法上路2天，繼1日在聯邦眾議院通過後，2日再於聯邦參議院獲得一致通過，其內容包括制裁損港自治的中國官員與金融機構，並在部分情況強制美國總統施行制裁。由於眾參兩院皆通過，法案將遞交總統川普簽署。

香港主權回歸大陸23周年前夕，「香港國安法」即時生效。香港居民未來觸法，將可能面臨「送中」，並受到大陸相關檢察院檢控、相關法院審判的命運。

港版國安法被納入香港基本法附件3之前，華盛頓立刻宣布了「制裁」措施。美國國務院和商務部宣布暫停給予香港特殊待遇，終止對港出口軍用裝備。美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在聲明中說，香港國安法違背了中方所承諾的「一國兩制」，美國譴責這「危險的」法律。

這項法案仍需要經過參議院投票通過，再由總統川普簽署才能生效﹐而參眾院一致通過「香港自治法案」﹐反映出華府對終結香港自治的國安法憂心忡忡。

(中時電子報)