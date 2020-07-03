小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（3日）新聞重點。

【1】 紓困3.0救火 保證旅行業不斷炊

雄獅、五福等國內大型旅行社陸續傳出「瘦身」，各界擔憂旅行界將出現倒閉潮的骨牌效應。交通部長林佳龍昨日表示，日前已向行政院提出紓困3.0計畫，共約130多億元，預計7月底前會出爐，他保證，旅行業不會斷炊，可無縫接軌。不過，業者表示，希望政府協助一起面對未知的挑戰，輔導轉型。

【2】 數位綁定太少 經部促加碼優惠

三倍券開放紙本預約、數位綁定，兩天下來搶紙本券的民眾接近7成，數位券只有3成左右。經濟部次長林全能昨表示，近日就會召集數位業者討論是否提出新優惠，他也要民眾放心，「不要以為第一波完了，就沒有了」。

【3】郵輪復航台灣搶頭香 5航次全滿

台灣防疫表現亮眼，全球國際郵輪首度復航也在台灣登場，被悶壞的民眾紛紛瘋搶「偽出國」機會，雄獅旅遊本周二甫推出的獨包星夢郵輪「探索夢號」4天3夜雙離島跳島遊，開賣48小時內就突破萬人報名，5航次全數額滿，還有逾4000人候補。松山機場也舉辦「出入國境」體驗活動，首梯昨日啟動，共有50名多幸運兒可搶先體驗睽違已久的「偽出國」。

【4】東南衛視2記者遭廢證 限今日離境

對於陸媒「東南衛視」在台錄製政論節目，陸委會副主委邱垂正昨證實，相關主管機關作出決定，廢止其兩名駐台記者艾珂竹、盧薔的記者證與入境許可證，要求今天必須離境。

【5】周興哲練肌 連攻北高雙蛋

周興哲推出新專輯《小時候的我們》獲好評，2日宣布即將2度登上北高雙蛋！將於8月8、9日一連2天在台北小巨蛋舉辦「周興哲 你好不好 巡迴演唱會 Deluxe」，隨即在9月5、6日於高雄巨蛋開唱，周興哲將成為疫情解封後，第1位入小巨蛋舉行萬人演唱會的歌手。

(中時電子報)