近年來隨著動保意識抬頭，越來越多人開始拒看海洋動物表演，不過南韓1間海洋世界竟推出VIP活動，民眾只要付20萬韓幣（約5000台幣），就可以體驗「騎海豚」，訓練員甚至還將海豚當成衝浪板踩在腳下，誇張行徑引起動保團體不滿。

綜合韓媒報導，巨濟島海洋世界推出1日3次VIP「騎海豚」活動，民眾只要付20萬韓幣（約5000台幣），就可以騎海豚並和海豚互動70分鐘。看見瀕臨絕種的白鯨、海豚被當成衝浪板，動保團體相當不滿，怒批海洋世界虐待動物，甚至登上青瓦台請願。

據悉，巨濟島海洋世界的海豚致死率高達6成，而全南韓的水族館中海豚的壽命不到野生海豚的十分之一，僅有4年，但巨濟島海洋世界相關人員卻表示，海洋世界中，每隻海豚的表演和體驗都有限定時間，並沒有虐待，同時表示這是為了增加海豚和飼育員的情感交流、提升海洋動物的社會化，並堅持不會停辦活動。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)