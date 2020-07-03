根據研調機構國際數據公司（IDC）最新報告指出，今年第一季全球穿戴裝置出貨量成長29.7％，其中耳機佔整體出貨量的54.9％。和去年同季相比，耳機銷量更成長了68.3％，將近7成。

其實耳機熱潮延燒已久，走在街上，幾乎人人都戴著耳機聽音樂、追劇，就連國高中生也不例外，但如果音量過大，反倒變成日復一日持續傷害聽力。

聽覺神經一旦受損，就算戴上助聽器，也可能同時聽到大音量的環境噪音，而感到不適。（圖／報系資料照）

根據高雄榮總資料顯示，近來因聽力障礙求診的患者，平均年齡已從70歲降至55歲。另一項研究則顯示，平均每7位因聽力障礙而求診的病患中，就有1位是16～20歲的青少年，而且比率持續上升，推測與使用耳機有關。

「聽力受損是不分年齡的，但若是愈早因噪音而影響聽力，隨著年齡增長，再加上退化因素，就會使病況更加嚴重。」雙和醫院耳鼻喉科醫師陳伯岳說，別以為戴上助聽器就好，耳朵的構造、分工十分精細，聽覺神經一旦受損，可能會產生無法預期的後果。

舉例來說，有些患者戴上助聽器之後，雖然聽得到聲音，但其餘環境中的噪音聲卻也會被放大，因此感到嚴重不適，這也是許多長輩抗拒助聽器的原因，所以預防勝於治療，應該先保護聽力才是正確觀念。（待續）

KTV有礙年輕人聽力

據研究顯示，高達8成的年輕人平均一年至少參加一次以上的高噪音性娛樂活動，例如演唱會、KTV、PUB等，其中又以KTV占69.3％為最高，而9成年輕人有使用耳機的習慣，其中每天都使用的比例高達11.9％，平均每次配戴 1.61 小時，顯見年輕人暴露在噪音環境的比例相當高，也嚴重影響聽覺健康。

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(中時電子報)