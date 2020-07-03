許多人經常在搭乘公車、捷運或騎車時戴上耳機，其實風險相當高！亞東醫院耳鼻喉科吳伯軒醫師說，「馬路、捷運等處的音量大約在80~90分貝之間，如果想要聽清楚耳機中的音樂，勢必會將音量調得更大聲，非常容易超過85分貝的標準值，就會變成噪音傷害聽力。」

耳朵是由外耳、中耳、內耳組成，外耳收集聲波，耳膜接收到聲波會出現震動。而中耳的三塊聽小骨，則將耳膜震動傳送並擴大傳遞到內耳，內耳的耳蝸中有數以千計的絨毛細胞，再經由聽覺神經傳至大腦，以產生聽覺。

戴上耳機之後，聲波會直接作用於耳膜，其實頗為刺激耳蝸，如果音量過大就容易造成傷害，關鍵在於噪音持續時間長短，世界衛生組織就建議，每次戴耳機的時間不要超過1小時以上。

追求3C潮流的同時，也要懂得保護自己的聽力健康。（示意圖，非當事人）（圖／彭子桓攝）

「這是為了避免傷害內耳的絨毛細胞！」陳伯岳建議，每次使用耳機1小時後，就應該休息5~10分鐘，就算耳朵血管累積不少噪音帶來的自由基，但休息一下就能自行代謝掉，不至於損害內耳的絨毛細胞，但如果時間太長，恐怕就會造成不可逆的後果。（待續）

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(中時電子報)