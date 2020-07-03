宅經濟當道，全球第一季耳機銷量較去年大漲近7成，但耳朵內長期過大的音量，卻也引爆年輕世代的聽力障礙潮！研究顯示，每7位求診患者中，就有1位是16~20歲的青少年，醫師提醒，捷運公車等環境音十分嘈雜，已達噪音上限，若再戴上耳機聽音樂超過1小時，恐怕就會使聽神經受損。

除了控制使用時間，耳機的樣式也是影響因素之一，其中最多人使用的「耳塞或入耳式」，由於貼近耳膜、又具有放大音量的效果，所以較易傷害聽力。雙和醫院耳鼻喉科醫師陳伯岳說，「相較於其他樣式，這類耳機傳到耳膜的聲波會比實際音量多出7~9分貝！」

亞東醫院耳鼻喉科醫師吳伯軒表示，聽覺神經受損引起的耳鳴大多數是與心跳頻率不一的高頻聲音，建議趕緊就醫治療。（圖／鄭清元攝）

而骨傳導耳機則是直接透過顱骨震動聲波到內耳的聽覺神經，沒有經過耳道，所以不會有放大音樂的缺點；而耳罩式耳機雖然同樣有擴大音量效果，但因為較能阻隔外界噪音，所以音量比較不會過大。

「重點還是音量大小！」亞東醫院耳鼻喉科醫師吳伯軒說，無論任何樣式的耳機，只要音量大於85分貝，長期使用一樣都會傷害聽力，而且每個人對於噪音的耐受度都不同，假設天生對噪音較為敏感，聽力較容易受損。

人們50歲後因生理機能退化，每年聽力會下降1至2分貝，應定期做聽力測試。（圖／華科慈善基金會提供）

想要及時發現聽力下降，其實不太容易，陳伯岳建議年輕人若有疑慮便就醫檢查，而老年人則要每1~2年進行聽力檢查，另外，也可以注意是否出現耳鳴的，這是聽力下降常伴隨的症狀。

曾有研究針對388位16~35歲民眾進行調查，95.6%平時會使用耳機，90%使用耳機時間已有3~6年，20.6%已經出現耳鳴。國外研究也指出，63%耳鳴患者同時伴隨聽力障礙的情況。（待續）

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(中時電子報)