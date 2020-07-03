研究發現，癮君子、高膽固醇、高血壓患者很容易受到噪音傷害，雙和醫院耳鼻喉科醫師陳伯岳認為這與血管健康有關，吸菸、三高患者的血流速度本來就差，因此他們的耳朵血管也容易受到傷害，進而造成聽力受損。另外，隨著年齡增長，50歲之後聽力每年也會下降1~2分貝。

陳伯岳說，「耳鳴是聽力下降的症狀之一，這是因為噪音導致聽覺神經受損。」亞東醫院耳鼻喉科醫師吳伯軒分析，耳鳴大致分為非脈搏性與脈搏性兩大類，其中噪音引起的耳鳴大多數屬於非脈搏性，也就是與心跳頻率無關的高頻聲音。

抽菸、三高患者因為血管健康不佳，耳朵血管也容易累積自由基，因此更容易遭受噪音的荼毒。（圖／周志龍攝）

而脈搏性耳鳴與心跳頻率一致，當醫師判斷可能有血管健康的疑慮時，也會進一步進行頭部的頸部超音波或腦部核磁共振檢查，來確認是否有心血管相關疾病。吳伯軒提醒，「無論是哪種耳鳴，最好都要去醫院檢查一下，同時進行聽力檢查。」

噪音造成的聽力下降可能無法逆轉，耳鳴也可能無法根治，但如果及時發現，就能避免聽力繼續惡化。吳伯軒說，多數噪音導致的聽力下降，兩耳的聽力應該差異不大，但若是兩耳聽力相差50~60分貝以上，就需要進一步釐清原因，可能會採取腦幹波檢查或核磁共振檢查，來查看是否有腫瘤。

聽力障礙的年齡層逐漸下降，雙和耳鼻喉科醫師陳伯岳提醒，若加上年老退化等因素，就會讓聽力更加惡化。（圖／讀者提供）

而部分耳鳴無法根治，只能尋求與耳鳴和平共存的方法。吳伯軒說，如果耳鳴已經干擾睡眠、影響生活，可以到醫院接受藥物治療，並同時建議施行減敏療法，改變聽到耳鳴時的情緒感受，進而不干擾日常生活。

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(中時電子報)