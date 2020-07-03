萬華是台北市的老城區，象徵著昔日榮光的幢幢樓房，訴說過往繁華。散落在巷弄間的小吃也橫跨了時空，日復一日熨燙著傳承下來的滋味，跟著本刊記者一起走進小巷，嘗一口老萬華的滋味。

早年跟福州老師傅學手藝的陳阿海，在南萬華的「東園市場」和「廣照宮」等地擺攤賣「雞捲」，表皮酥脆、內餡扎實，美味十分出名。阿海的兒子們雖然未繼承衣缽，卻將好手藝四處傳承，現在老客人想吃到記憶中的好滋味，就會到「廟埕古早味—阿海雞捲」解饞。

「金錢蝦餅」不同於泰式作法，而是包入豬油、荸薺、蝦仁等多樣食材。（50元／份）（圖／于魯光攝）

店裡雞捲仍秉遵陳阿海的做法，以豆皮包裹住用後腿肉、豬油、洋蔥、蒜頭等拌勻的內餡，先以中火油炸、再轉大火逼出多餘油分。由於特地將後腿肉切成長條狀，所以每一口都能吃到略帶咬勁且富含肉汁的大塊豬肉；蘸覆以海山醬為底、鹹甜辣兼具的自調醬汁，佐以一旁解膩的醃漬小黃瓜，酸甜鹹鮮的多種滋味，交織軟脆嚼勁的各種口感，在這一盤裡都能滿足。

承襲自萬華早期小吃攤「阿英小吃」的「乾米苔目」，能嘗到單純的咕溜好滋味。（30元）（圖／于魯光攝）

「八寶冬粉」也是陳阿海的招牌好菜。將木耳、筍絲、金針、蝦米、肉羹、魷魚、紅蘿蔔、金針菇8種食材各自處理後，再放入雞骨湯中烹煮，湯頭清澈甘甜，為客人來此必點的好料。

原本在「廣照宮」前擺攤的「廟埕古早味—阿海雞捲」，3年前遷至長泰街，給客人更舒適的用餐環境。（圖／于魯光攝）

店名：廟埕古早味—阿海雞捲

電話：（02）2301-1197

地址：台北市萬華區長泰街15號

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(中時電子報)