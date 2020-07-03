位於台北市萬華區中段、開業40多年的「阿仁小吃」，招牌的「肉圓」十分碩大，外皮以在來米粉與地瓜粉依黃金比例調製，手工包入醃製過的胛心肉、筍絲等食材後油炸，吃起來皮Q有嚼感、肉質扎實不柴，還能吃到四分之一顆滷蛋，搭配用味噌與甜麵醬調製的鹹甜醬料，雖然飽足，卻不覺得膩。
阿仁小吃的肉圓之所以好吃，關鍵在於新鮮手製不過夜。這個堅持在店中其他品項也看得到，例如「四神湯」中的小腸，每天以麵粉手工清洗，吃起來口感Q嫩，加上每次少量烹煮、快賣完才補，因此口口尚青。
老闆陳宗仁最自豪的「嘴邊肉」，是他們每天清晨2點到大市場購買後，再人工修除多餘的油脂，端上桌時香氣四溢，爽甜軟嫩的口感硬是和別人不同，成為每桌必點的人氣小菜。
店名：阿仁小吃
電話：（02）2303-5830
地址：台北市萬華區萬大路229號
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(中時電子報)
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