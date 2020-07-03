離阿仁小吃幾個街口的「阿寶師福州精緻點心」，是間人氣鼎沸的福州點心舖。老闆唐楷相師承來自福州的父親陳錦寶，練就一身好手藝，便將店名取為「阿寶師福州精緻點心」紀念這家傳的味道，將「雙胞胎」、「麻花」、「繼光餅」等傳統滋味帶給大家。
不過，店裡最膾炙人口的，卻是唐楷相自行研發的「咖哩餃」。精選較瘦的豬後腿肉和洋蔥、咖哩等用大火炒上40到50分鐘，放涼後再冷藏4至5天，使餡料熟成，入味且吸附湯汁的豬絞肉，烘烤後釋放出的湯汁緊緊地巴著餡料，入口十分溼潤；搭配酥脆又鬆軟、混入現煮豬油製做的麵皮與油酥，難怪成為超人氣商品。
店內還提供「蛋黃酥」、「福州酥餅」、「古早味蛋糕」、「蛋塔」等各式糕點，假日限定的「蘿蔔糕」以及端午限定的「肉粽」，更是不少饕客必搶好味。
店名：阿寶師福州精緻點心
電話：（02）2339-7904
地址：台北市萬華區德昌街100號
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(中時電子報)
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