萬華廣州街一帶因緊鄰龍山寺與華西街觀光夜市，成為近代萬華區最熱鬧的地方，街上有間「胡切仔麵」，老闆娘陣靜怡為了一圓媽媽的夢想，和先生在埔里娘家修業1年，再回到萬華開設了與娘家同名麵店。

香Q油麵、骨頭湯頭、豆芽、韭菜與現切白肉，讓這碗「湯切仔麵」展現十足古早味。（35元／小）（圖／張祐銘攝）

店內堅持選用中部著名的東泉甜辣醬、大越老醋、芬園醬油以及親戚手工製作的意麵等食材，務求呈現和埔里老店一致的品質，並在口味上做了些許調整。老闆娘說：「開店之後我才發現，台北客人喜歡香氣多點。」所以店內料理的靈魂「滷汁」，選用豬里肌附近、瘦肉比例較多的部位，手切成塊後加入豬油、醬油與調味料外，並特別加入自炸的油蔥酥以增添香氣和味道。

走清爽路線的「肉燥飯」，滋味鹹甜兼具。（二五元／小）（圖／張祐銘攝）

招牌的「湯切仔麵」，大里肌肉片傳承了老店的順紋切法，水煮後只過一下醬油，吃起來不但有嚼勁，微微的鹹度也提出肉的鮮甜；湯頭用大骨與雞骨熬上4個小時，熬煮時還有專人在一旁瀝油，看來清澈卻又能喝到甘醇濃厚的鮮味。

堅持選購野生過貓，汆燙後淋上醬油、油蔥與豬油，「過貓」呈現天然的單純好滋味。（35元）（圖／張祐銘攝）

能在萬華小吃百家爭鳴的廣州街上占有一席之地，「胡切仔麵」靠的是自家手製的堅持。（圖／張祐銘攝）

店名：胡切仔麵

電話：（02）2302-1220

地址：台北市萬華區廣州街108號

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(中時電子報)