開業半個世紀前的「沛對原汁排骨湯」，至今仍堅持進大塊豬肋排並親自處理肢解。先將表面的油脂剔除，再取下梅肉與老鼠肉（豬的後腿肉）兩個部位，最後將一根根肋排剪成小塊，與配料一同大火蒸煮，再搭配清甜的冬瓜或微帶苦味的白玉苦瓜，整體滋味十分清爽。

與金鉤蝦一同滷製的「滷高麗菜」，口感類似白菜，但滋味更鮮甜。（三○元／份）（圖／于魯光攝）

用手工切製的豬頸肉製作的「滷肉飯」，以及「滷高麗菜」、「油豆腐」等小菜，也很重視瀝除多餘油脂的程序，讓店內料理不會太膩口。

「沛對原汁排骨湯」，充滿懷舊的用餐氛圍。（圖／于魯光攝）

店名：沛對原汁排骨湯

電話：無

地址：台北市萬華區華西街19-3號

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(中時電子報)