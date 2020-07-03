開業半個世紀前的「沛對原汁排骨湯」，至今仍堅持進大塊豬肋排並親自處理肢解。先將表面的油脂剔除，再取下梅肉與老鼠肉（豬的後腿肉）兩個部位，最後將一根根肋排剪成小塊，與配料一同大火蒸煮，再搭配清甜的冬瓜或微帶苦味的白玉苦瓜，整體滋味十分清爽。
用手工切製的豬頸肉製作的「滷肉飯」，以及「滷高麗菜」、「油豆腐」等小菜，也很重視瀝除多餘油脂的程序，讓店內料理不會太膩口。
店名：沛對原汁排骨湯
電話：無
地址：台北市萬華區華西街19-3號
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(中時電子報)
開業半個世紀前的「沛對原汁排骨湯」，至今仍堅持進大塊豬肋排並親自處理肢解。先將表面的油脂剔除，再取下梅肉與老鼠肉（豬的後腿肉）兩個部位，最後將一根根肋排剪成小塊，與配料一同大火蒸煮，再搭配清甜的冬瓜或微帶苦味的白玉苦瓜，整體滋味十分清爽。
用手工切製的豬頸肉製作的「滷肉飯」，以及「滷高麗菜」、「油豆腐」等小菜，也很重視瀝除多餘油脂的程序，讓店內料理不會太膩口。
店名：沛對原汁排骨湯
電話：無
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