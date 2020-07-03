109學年度大學入學指定科目考試本月3日到5日登場，受到疫情影響，不開放陪考，考生也需持「入場識別證」進入考場，同時要帶「應試有效證件」供查驗。

今年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病，武漢肺炎）疫情影響，指考和5月的國中教育會考一樣，考生全程需配戴口罩，入場前要量體溫，且不開放陪考，改由考生服務隊協助。

指考是選考制，雖然有3天、10科，但鮮少有考生會10科全考，一般來說自然組考生會參加第1、第2天考試，社會組則是第2、第3天，人員不固定也讓防疫措施較為複雜。

大考中心今年發給每一名考生「入場識別證」，上頭會標明考生姓名和參加考試的日期，如果沒帶到識別證，需到指定地點由試務人員確認身分後補發。

另外，考生需攜帶「應試有效證件」正本供監試人員查驗，可用證件包括國民身分證、有照片的健保卡、駕駛執照、護照、居留證。高中學生證不算數，即便有照片，也不被大考中心承認是有效證件。

大考中心表示，每節考試都會檢查應試有效證件，建議多備幾份並分開置放。檢查時若沒有有效證件，且未在規定時間內送達，會扣減該節成績2分。今年由於不開放陪考，考生拜託家長補送證件，以各考區入口處簽收時間為準。

今年指考的防疫措施，包括每間試場人數由42人降為36人，管制進出動線，提早30分鐘開放進場等，試場教室將關閉前、後門，但對角處各開一扇窗（約開啟15公分），中午用餐時使用隔板。相關資訊可參考大考中心網站的考生應考注意事項（完整版），其中包含「應考檢查表」，可逐一檢查東西是否帶齊。

(中時電子報)