台股周四在台積電、大立光等蘋概股帶動下上漲101點收在11805點，成交量為1881億。在熱錢湧入資金行情帶動下，台股走勢確實比其他國際股市來的強。

不過來到11800~12000頭部套牢區短線隨時會做震盪，然而只要從8523點上來沿月線盤堅的慣性未改變前，指數短期仍是沿月線盤堅或區間整理格局，原則上若無意外，第3季指數應該是在季線~11800(或12000)區間震盪。第4季愈接近11月3日美大選前後，就要提防會不會出現較大幅度震盪。

(時報資訊)