和勤(1586)6月合併營收1.56億元，月減22.45％，年增6.53％；上半年累計營收9.79億元，年增1.41％。和勤表示，6月營收較上月減少，主要硬碟客戶盤點與傳統淡季影響，不過，汽車業務仍保持穩定成長。由於大陸車市回溫，及美系電動車銷量再走高，硬碟訂單也恢復平穩，下半年單月營收預計可逐月攀升。惟全球疫情反覆，仍需密切留意疫情發展對經濟復甦與消費的影響。

和勤6月兩大業務的營收分別為：汽車零件1.16億元，佔比73.51％；硬碟機構件（VCM Plate）0.34億元，佔比21.11％。汽車零件業務方面來自於美系電動車大廠在大陸銷量大增及大陸品牌車廠的訂單，6月汽車零件營收淨額來到今年單月最高，以目前接單情況來看，美系電動車大陸、美國廠銷售告捷，和勤出貨照計畫增量，隨著電動車銷售成長以及公司新增零件供應，預計下半年對電動車大廠的出貨將持續增加，下半年營收將逐月成長，有機會連續走揚。

硬碟機構件適逢傳統淡季，客戶進行年度盤點，7月起訂單回復平穩，今年持續受惠宅經濟效益，第4季傳統旺季可期。

(時報資訊)