金管會公布2020年上半年金融機構申請增設國內分支機構核准名單，由於數位金融趨勢衝擊實體分行需求，國銀再度出現申設分行「掛蛋」狀況，僅台中二信提出並獲准增設1處據點。另外，2月中則核准板信商銀於彰化田尾、台中石岡2偏鄉各增設1處分行。

金管會2004年時曾凍結銀行申設分行，直至2007年5月重新開放。2014年起採總量管制，需有銀行裁撤分行才有增設額度。2017年10月進一步將每年申設次數增加為2次，每年5月及11月均可提出，但若規畫在偏鄉申設據點，則可隨時提出申請、不受限制。

銀行局副局長黃光熙表示，在審核金融機構申設一般地區分支機構時，除基於維持金融市場穩健發展、金融服務普及性、促進在地實體經濟發展外，亦綜合考量申請者財業務穩健度、參與公益活動及協助推動各項政策落實程度，並衡酌整體金融機構近1年據點裁撤情形。

黃光熙指出，國銀分支機構截至4月底共3404家，每10萬成年人平均擁有國銀分行達17家。且近年國銀持續運用金融科技創新，提高實體分行服務深度、強化數位金融完整性，多元貼近民眾的使用習慣，拓展金融服務廣度，使整體金融服務普及多元。

黃光熙表示，上半年國銀分行家數並無變動，未來將督促金融機構履行發展普惠金融的社會責任，持續注重及滿足社會各群體需求，並積極融合實體據點及數位通路，提升金融服務效能，俾利全體民眾享有便捷的金融服務。

(時報資訊)