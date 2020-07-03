IC測試載板廠雍智科技（6683）因股票近期多次達公布注意交易資訊標準，公司依規定公布相關財報，2020年5月自結稅後淨利0.31億元、每股盈餘（EPS）1.15元。以此推算，1～5月稅後淨利1.25億元、年增達60.7％，每股盈餘4.63元，已超越去年上半年的3.56元。

雍智公布2020年5月自結合併營收1.03億元，月增6.63％、年增達62.36％，改寫歷史新高。稅後淨利0.31億元，月增達18.69％、年增達66.85％，每股盈餘1.15元，優於4月的0.96元及去年同期的0.69元。

合計雍智4～5月自結合併營收2億元，較去年同期1.22億元成長達64.09％。稅後淨利0.57億元，較去年同期0.29億元成長達97.21％，每股盈餘2.11元，優於去年同期1.09元。

以此推算，雍智1～5月自結合併營收4.47億元，較去年同期3.14億元成長達42.06％，續創同期新高。稅後淨利1.25億元，較去年同期0.78億元成長達60.7％，每股盈餘4.63元，優於去年同期3.08元，並超越去年上半年的3.56元。

雍智受惠新產品測試需求增加，帶動前段及後段載板需求暢旺，帶動今年營運成長動能暢旺，5月營收已連3月改寫新高。法人看好雍智第二季營收可望高檔續揚、續戰新高，下半年營運動能續強，全年營收可望維持高成長。

雍智董事長李職民表示，雖然受中美貿易戰持續、新冠肺炎疫情等利空衝擊，使市場對今年總體經濟產生悲觀疑慮，但5G商轉已成為未來主流趨勢，相關應用仍會快速發展，半導體相關產業不會因短期不利因素而減緩研發及布局。

李職民指出，針對IC測試載板及老化載板，將持續與客戶合作提高IC封測設計及可靠度測試技術門檻，並新增產線降低成本、擴大市占率。而投注相當心力研發的晶圓探針卡已有不少客戶採用，有機會成為新成長動能，對今年測試載板需求維持樂觀成長趨勢。

(時報資訊)