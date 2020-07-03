台北市警方獲報，日前(1日)於內湖區一棟豪宅內逮捕一名吸毒男子，此男子身分曝光竟是環星經紀公司創辦人李宗哲，逮捕現場發現毒品吸食器與安非他命殘渣，李男被逮時，更荒唐朝警大罵：「這裡不是我家，我住安心亞家，不要在這裡抓我」，昨(2日)，警依吸食毒品將其移送士林地檢署偵辦。

據了解，李宗哲今年37歲，以創辦校園演唱會起家，並創辦了環星經紀公司，收入最高時曾達1.5億，並與多位大咖藝人合作過，包含林宥嘉與韋禮安。不料，去年傳出經營問題並積欠員工、廠商薪資，負債百萬，如今公司面臨倒閉也已卸職公司負責人，更挨告詐欺。蠟燭好幾頭燒，事業不得志，成為染毒關鍵。

李宗哲被警方逮捕時，態度惡劣並不配合，幾度大聲與警對嗆，引來社區住戶側目，當下他還氣憤向警方表示自己只是借住在安心亞家，並非此區住戶，警未理會，訊後將其並依毒品罪嫌移送地檢署偵辦。求證安心亞經紀人則表示，安在內湖並未置產。

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(中時電子報)