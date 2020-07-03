前考試院長邱創煥2日下午病逝，享耆壽96歲，前副總統連戰等與黨主席江啟臣都感到哀傷與不捨，但許多人或許不知道的是，邱創煥在2012出的新書，曾透露在1990年6月，李登輝曾騙了他一張辭呈。

民國14年次的邱創煥，與前總統李登輝、前副總統連戰及故前司法院長林洋港，都是故總統蔣經國主政時提拔台籍政治菁英「吹台青政策」的佼佼者之一。他在民國70年代(西元1980年代)，在行政院副院長任內，因行政院長孫運璿中風，一度代理院長。後來擔任過台灣省政府主席、總統府資政。

據《中時》報導，2012年7月22日邱創煥舉辦新書《服務的人生》發表會時曾透露祕辛說，1990年6月，李登輝在國民黨中常會要他隔天到總統官邸一趟；等他到總統官邸後，李登輝要他擔任國民黨祕書長，他回到台灣省政府即「提辭呈請辭省主席」。

不料第二天看報紙，李登輝等人都說國民黨祕書長不能動，「李登輝就是要騙我一張辭呈」。他又說，蔣經國逝世「就是黑金時代的開始」，而他對自己擔任台灣省主席時沒把握機會參選總統一事「後悔莫及」、「對不起蔣經國」。

此外，1993年4月國民大會召開臨時會，對考試院長被提名人邱創煥進行資格審查，當時民進黨國代張川田不滿邱創煥的態度，當場掌摑邱創煥。邱創煥後來在回憶錄形容為「生平最大侮辱」，但邱也說他已經選擇原諒。

(中時電子報)