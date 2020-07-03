金管會公布2020年第二屆「公平待客源則」評核結果，結果共有7家銀行、6家券商、3家期貨、4家壽險及4家產險業者，共計24家業者躋身排名前20％名單。金管會主祕陳開元表示，今年仍比照首年慣例只公布前20％名單，但不排除明年起開始公布後20％名單。

金管會去年針對36家銀行、31家綜合券商、22家壽險及19家產險公司，共108家業者首度進行「公平待客原則」書面評核。今年持續針對35家銀行、30家專營券商、14家期貨商、22家壽險、19家產險公司，合計共120家業者進行書面評核，檢視落實情況。

此次評核排名位居前20％的銀行業者，包括上海、中信、國泰世華、渣打、一銀、土銀、臺企銀等7家。專營券商包括永全、北城、石橋、花旗環球、基富通、福勝證券等6家，期貨業則為兆豐、國泰、華南期貨等3家。

保險業方面，評核排名位居前20％的壽險、產險業者各有4家，壽險業為中壽、第一金、國壽、富邦人壽等4家，產險業則為明台、國泰世紀、富邦、新安東京海上產險等4家。

對於去年審核綜合券商、今年改審核專營券商，金管會表示，主因證券商規模不若銀行、保險業大，因此去年先評核規模較大的綜合券商，使規模較小的專營券商熟悉狀況。而今年為第2年辦理評核，仍採鼓勵方式為主，僅公布前20％業者。

金管會表示，依據此次評核結果，金融業整體表現均有進步，業者普遍予以重視，尤其第二次受評的銀行業、保險業董事會重視程度均有提高，首次受評的專營券商、期貨商亦有值得肯定之處。

而相較於表現較佳的業者，金管會指出，有若干業者的業務落實具體做法可再加強，如未依業務特性或客戶屬性調整相關規範，或業者提報公平待客原則相關事項董事會的頻率及董事實質參與、督導程度稍低，以及因行政違失而被裁罰、對申訴案件未積極處理等。

金管會表示，就2年評核結果分析，金融業多有改進前一年缺失，致力將公平待客9大原則落實執行在每個層面上。未來將持續督促業者精進作為落實公平待客原則，增進對金融消費者服務品質，助益金融服務業的永續發展。

(時報資訊)