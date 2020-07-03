金管會公布2020年5月信用卡業務概況，受惠母親節檔期消費轉熱、牌照稅入帳挹注，當月簽帳金額回升至2147億元，月增4.09％、但仍年減19.86％，衰退幅度創同期新高。累前5月簽帳金額1.14兆元，年減10.02％，仍為近11年來首見衰退，衰退幅度為同期次高。

金管會統計，5月33家信用卡發卡機構總流通卡數約4868萬張，月增0.37％、年增7.72％，總有效卡數約3218萬張，月增0.16％、年增6.03％。循環信用餘額約1060億元，月減2.03％、年減3.55％，簽帳金額約2147億元，月增4.12％、年減達19.86％。

受新冠肺炎疫情衝擊，信用卡單月簽帳金額今年前5月已有4月較去年同期衰退。5月金額較4月回溫，銀行局副局長黃光熙分析，主要由於量販、超市、影音娛樂消費增加，應是母親節檔期消費增加帶動，而牌照稅在5月底前入帳，亦挹注簽帳金額增加。

據金管會統計，由於金融海嘯衝擊經濟，2009年1～5月信用卡簽帳金額均較2008年同期衰退，累計前5月年減11.69％。而2010～2019年間，信用卡簽帳金額均逐年成長，年增率介於6.22～19.21％。

(時報資訊)