櫃檯買賣中心對有量(5233)、倉和(6538)及裕國(8905)未依規發布重大訊息，分別處以違約金1萬元、3萬元及3萬元。

櫃買中心表示，有量科技公司子公司董事會於109年4月24日通過租地委建案，金額已達公開發行公司取得或處分資產處理準則第31條第1項第6款所定公告標準，係屬櫃買中心「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」(下稱興櫃審查準則)第34條第1項第17款所稱重大訊息，該公司未依規定時限內辦理重大訊息公告，櫃買中心爰依興櫃股票審查準則第47條規定處以1萬元之違約金。

倉和公司於108年12月及109年3月董事會通過為子公司背書保證，惟該公司未依處理程序規定發布重大訊息，而遲至109年6月10、11日始於公開資訊觀測站揭示，核有違反處理程序之規定。櫃買中心對該公司處違約金3萬元。

裕國冷凍冷藏公司因法人董事及法人監察人代表人、董事長、總經理、會計主管異動，暨接獲法院裁定定暫時狀態處分等事項，未依規定及時發布重大訊息，櫃買中心對該公司併處以違約金新台幣3萬元。

(時報資訊)