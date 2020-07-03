台灣證券交易所指出，大同(2371)因股票變更交易，將自台灣中型100指數、台灣資訊科技指數成分股中刪除，其調整自2020年7月10日生效。

大同自台灣中型100指數成分股中刪除後，健策(3653)將納入指數成分股，總發行股數為121,025,402股，公眾流通量係數為68.689％；健策亦納入台灣發達指數成分股。

(時報資訊)

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