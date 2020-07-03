鴻海（2317）集團旗下夏普（SHARP）宣布收購本土美妝連鎖通路品牌美華泰MIRADA，會長戴正吳表示，主要是希望保住品牌價值、會員及員工，並對線上電商發展相當有信心，未來規畫將會員資格全球化，並以「打群架」方式將可購樂打造為跨境平台。

戴正吳表示，收購美華泰的主意「是我出的」，主要認為經營長達35年、擁有145萬名會員的美華泰品牌，要停業熄燈「覺得可惜」、且對會員及員工都是衝擊。台灣夏普在收購美華泰後，至少能保住品牌價值及既有會員、員工。

戴正吳指出，夏普有推出美容家電，在日本做得還不錯，美華泰則是美妝生活百貨，未來可以承續既有路線，並引進日本的優質美妝、生活產品，整合會員轉型為「日系時尚生活百貨」線上購物平台經營，與COCORO Life可購樂平台「打群架」把品牌做好。

戴正吳表示，他在鴻海時便對線上電商研究多年，去年回攻兩岸市場時便開始規畫線上電商發展，因此陸續併購鴻海旗下的中國富連網及台灣富連網，並將日本夏普原有的電子商城獨立出來，花費快1年時間成立可購樂。

戴正吳指出，日本可購樂成立迄今會員數已有350萬，4月起對日本民眾銷售自家生產口罩，15天的申請輛便超過去年的2倍，迄今已有850萬人在可購樂平台登記抽籤購買口罩，這些都是潛在的準會員。

台灣方面，戴正吳指出，台灣富連網會員原本只有30萬名，但可購樂6月業績以突破以往、超過千萬元，因此對線上電商仍相當有信心。中國富連網則有353萬名會員，預計將先在日本、台灣做好，經營穩定後，再來中國大陸及東南亞市場推動。

(時報資訊)