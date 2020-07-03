民進黨執政後，立法院在2018年三讀修正通過《農田水利會組織通則》，行政院於今年4月提出農田水利法草案，送交立法院審查，立法院經濟委員會5月初審通過，昨(2日)在臨時會三讀通過，除了農田水利會10月1日改制為公務機關後，溝渠、土地等財產會收歸國有，資產及負債將由國家概括承受。然而，桃園市、台中市、彰化縣等農田水利會，昨(3日)也集結數百人北上抗議，痛批民進黨的行為「強奪農民私產」。

為抗議民進黨將水利會改制為公務機關，數百農民北上立法院抗議。(黃世麒攝)

三讀通過的農田水利法明定，農田水利會改制後的資產及負債由國家概括承受，納入農委會設置的農田水利事業作業基金；資產轉移時免收稅捐，資產處分不受國有財產法相關限制。

到底此法有何爭議，《中時電子報》整理出以下四點，讓反對者批評民進黨太鴨霸！

第一點：會長任期屆滿由政府指派，遭外界質疑剝奪會員選舉權，破壞民主制度。

第二點：財產收歸國有，資產及負債將由國家概括承受，也就是政府假借將農田水利會升格為行政機關之名，行沒收農民財產的事實，農田水利會升格後，現有福利沒有實質提升，但農民財產卻立即被沒收、充公，遭質疑將私產便國有。

第三點：法律問題，點名農委會違憲及法案不合理之處，國民黨黨團也將尋求跨黨派立法委員支持，提出《農田水利會組織通則第40條》及《農田水利法》釋憲案，保障民眾憲法賦予的基本權利。

第四點：用水運作制度和資源分配恐怕都有很大影響，據《聯合報》報導，前主委陳保基指出，政府對農業用水政策矛盾，數據也顯示，水利會改為官派，不見得就能改善農業用水匱乏的困境。

而立委許淑華也在臉書發表看法，她說，「如今透過立法院臨時會三讀「農田水利法草案」強渡關山，農田水利會改成公務機關後，會長改由政府官派，且資產由國家概括承受，這是政府透過立法搶奪人民資產的鐵證，民進黨上任後對於各項資源進行酬庸分配，現在算盤打到農田水利會上，實為開民主倒車。」

許淑華也批，農田水利會資產過去是由農民出資、提供土地，不屬國有財產，蔡英文政府大筆一揮就將水利會所有資產轉為國家所有，政府帶頭搶劫已成慣犯，不僅對政黨抄家滅族，連民眾的財產都不放過。

另外，水利會改制爭議，召集人蘇煥智也在臉書拍影片表示，「民進黨這次為了水利會地方選舉派系問題，做出這樣違憲、違反世界發展趨勢、違反民主發展趨勢、違反政府組織改造趨勢，可以說是嚴重的開歷史倒車」。

至於，農田水利法通過，總統府發言人丁允恭則是表示，農田水利法順利通過，讓農田水利會在組織升格為公務機關後，具有充分公權力，體質也能夠更加健全，同時也擴大灌溉服務範圍，照顧更多農民、發揮更大功能，另一方面員工權益也受到完整的保障。

(中時電子報)