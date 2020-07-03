許多八大行業藏身在火車站周邊，只要走進小巷內，裡頭別有一般春色。而似乎是搭上這波報復性出遊潮，PTT有篇「高雄半夜遊」再度被瘋傳；原PO視察完後笑說，「帶著略腳軟去吃宵夜。」接著釣出許多老司機，提及「土地公廟」、「電信大樓」等關鍵字。

原PO表示，當晚與朋友開車到「很多賢者的路」，首先進來3個小姐讓他們挑選，簡直在選妃，其中一個穿小禮服的爆乳妹讓他眼睛為之一亮，就選這個小姐了；進到房間後，雖然小姐是馬來西亞人，語言不通，但他認為，身體有通就好。

接著2人在房內大戰2回合，原PO說，「真的有夠累，離開房門前（小姐）還又把我拉去親了一次，接著（我）帶著略腳軟去吃宵夜。」

貼文一出，釣出許多老司機留言「土地公大樓」、「電信公司」、「上個月去，很多阿伯騎到你旁邊直接問你要不要」、「不是都漲價了」。

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(中時電子報)