高雄市市長補選開打，對於這場選戰，輔大教授周偉航直言，由於國民黨提名的李眉蓁知名度較低，所以藍營猛攻前高雄市長陳菊拉抬李的聲勢，這招其實有點在學台北市長柯文哲，因為當初吳益政一參選，柯就猛攻陳菊。國民黨發現這在民調上也的確有用，為了不被邊緣化，所以才會在28日進攻立院，先聲奪人，要把柯文哲和吳益政聲勢給壓下去。

國民黨立院黨團28日突襲占領立院議場，反對陳菊任監察部長，並上大鎖封鎖出口。民進黨團29日以油壓剪強行闖入清場，藍綠上演全武行，1小時內，綠委就將藍委驅離主席台，立法院長游錫堃在抗議聲中召開臨時會，民進黨團以人數優勢通過提案，考試院、監察院人事案在7月10日、17日進行同意權行使投票。

對於國民黨的動作，周偉航接受港媒《中評網》採訪時直言，藍營這招是為了幫李眉蓁造勢，因為李的知名度實在太低了。國民黨這招其實有在學習柯文哲的味道，因為當吳益政一參選時，柯文哲就猛攻陳菊，且在民調上的確吃到不少選票。

周偉航強調，國民黨、民眾黨目前目標都是放在第二名目標上。因此，藍營先下手為強，把陳菊任監察院長人事案上升到立院規格，透過此招來邊緣化民眾黨，要把柯文哲騙到的國民黨的票給要回來。

(中時電子報)