小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（3日）財經重點。

【1】資金狂潮難歇 外資手握哪些好牌？

資金狂潮不歇，台幣連4日破29.5元心理大關，外資6月啟動回補，7月繼續助攻，包括台積電（2330）、群創（3481）、友達（2409）等16檔成外資手中王牌。

【2】半導體由港輸陸 美埋下地雷

美國商務部針對中國對香港實施的新國安法，將會增加美國敏感技術遭到轉移給中國政府的風險，暫時停止給予香港優惠待遇的法規。市場研究機構集邦科技指出，因香港作為晶片業者設置存貨倉庫的主要集散地，美國此舉將直接限制敏感性產品經由香港出口至中國的規避機會，預期將影響半導體產品集散狀況與晶片生產策略。

【3】台積市值重返8.3兆元 概念股漲聲如雷

台積電持續受到資金追捧，2日股價續揚1.42％，市值來到8.3兆元，概念股身價同步暴漲，其中家登（3680）、精材（3374）、世芯-KY（3661）與雍智科技（6683）股價一舉刷新歷史新高，迅得（6438）、弘塑（3131）及宜特（3289）亦攻堅漲停價位，多頭氣勢銳不可擋。

【4】對2國下最後通牒 沙國撂話再啟石油價格戰

繼今年3月沙烏地阿拉伯發動價格戰導致國際油價創新低後，近日外媒引述消息報導，沙國已經向石油輸出國家組織（OPEC）會員國安哥拉和奈及利亞下最後通牒，要求兩國提出具體的石油減產計畫，否則將再次發動價格戰。

【5】美6月非農就業暴增480萬人 美股開高走低

美國勞工部周四公布6月非農就業報告，數據意外強勁，單月就業人口大增480萬，創史上新高紀錄，失業率也下滑至11.1％，由此顯示新冠肺炎造成的經濟衰退可能已經結束，不過最近疫情再度升高則可能衝擊經濟復甦的力道與時程。

(中時電子報)