特殊顏色的醫用口罩，深受民眾喜愛，常常一上架，就被搶購一空，而今天早上11點Yahoo奇摩購物中心和博客來開賣「中衛口罩」，其中博客來更是一次祭出9種花色款式，供大家選擇，各通路販售細節《中時電子報》為您整理如下。

【網購平台】

●Yahoo奇摩購物中心

今（3日）早上11點開賣中衛成人和兒童口罩，成人有粉、藍、酷黑和3D酷黑可選擇，盒裝50入，售價300至499元；兒童則有粉小兔款及藍胖達款2種顏色，盒裝30入，售價260元，另也有匠心醫療口罩可買，每人限購1盒。

●博客來

今（3日）早上11點開賣中衛成人口罩，有月河藍（晨曦）、櫻花粉、薰衣草紫、深丹寧、軍綠、酷黑、酷黑＋迷彩、丹寧牛仔以及3D立體酷黑等，一共9種款式顏色可以選擇，每位會員每個顏色限購1盒。

●蝦皮購物

今天下午5點開賣成人醫用口罩，每人每日限購1盒，確切款式依官網為準。

【藥局藥妝】

●丁丁藥局

網路商店有販售優衛醫用口罩，盒裝50入，售價299元。

●大樹藥局

未來將陸續進貨10種顏色，包括松石綠、淡橙橘、曜石黑、丹寧藍、夜霓紫、薰衣草紫、冰河藍、丹寧玫瑰、海洋藍和軍墨綠，開賣時間以官方公告為準。

●小三美日

販售台灣優紙醫療用口罩，單盒50入，售價289元，另也有搭配其他防疫產品的組合，售價依組盒不同。

(中時電子報)