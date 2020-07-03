大聯盟擁有最多死忠球迷的是哪一隊？即使沒有數據，通常也不難推測出是波士頓紅襪或紐約洋基。根據《富比世》計算，榜首確實是紅襪，這支成軍120年，被視為美職圖騰的球隊擁有最高的球迷忠誠度。

前10名依序為：1.波士頓紅襪、2.芝加哥小熊、3.聖路易紅雀、4.紐約洋基、5.洛杉磯道奇、6.密爾瓦基釀酒人、7.舊金山巨人、8.克里夫蘭印地安人、9.費城費城人、10.亞特蘭大勇士。

除了釀酒人之外，其餘9隊都是1901年美聯創立之初就存在的老牌球隊，這些歷史久遠的名門讓地區球迷引以為傲，即使他們不喜歡自己的選手。像是紅襪球迷的種族歧視惡名遠播，他們還會歧視自己球隊的黑人球員，因為球迷的忠誠度是附著在球隊上而非個別球星。

紅襪主場「芬威球場」亦是職棒界最具代表性的主場，從1912年(民國元年)使用至今，其他球隊就算有又新又大的漂亮球場，也比不上芬威球場獨具的歷史意義。此外紅襪球迷也是「最狂熱球迷」排行榜的榜首。

洋基球迷的忠誠度輸給小熊、紅雀，但洋基球迷的財力最為雄厚，《富比世》指出洋基是所有職業運動聯盟賣出最多周邊商品的球隊。道奇球迷同樣是又多又有錢，他們是洛杉磯最受歡迎的球隊，球迷數量甚至超過NBA湖人隊。

此榜單是《富比世》根據近3年地區收視率、現場觀眾、二手門票、球隊商品、社群網路、居民接觸比例來統計。球迷忠誠度墊底的3支球隊為亞利桑那響尾蛇、邁阿密馬林魚、坦帕灣光芒。

(中時電子報)