美國6月非農就業數據報480萬人、失業率11.1%，皆優於預期，但美國新冠疫情確診人數尚未趨緩，引發市場擔憂，使美股漲幅有所收斂，四大指數走揚，漲幅介於0.36至1.35%，指標股特斯拉強漲逾7%，蘋果股價持平、美光小漲0.26%。

台股站上5日線(11,666點)、10日線(11,615點)、月線(11,555點)，盤中漲幅擴大，資金浪潮推升下，指數最終上揚101.72點，漲幅0.87%，收在11,805.14點，成交金額為1,889.94億元。

三大法人合計買超29.8億元，外資買超28.58億元、投信賣超4.71億元、自營商買超5.93億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

1.量能：價漲量縮的驚驚漲走勢，後勢仍需量價得宜方對盤勢有利。

2.均線：支撐為月線(約11,555點)附近，壓力為12,000點附近。

3.技術指標：KD向上，持續偏多格局，惟K值大於80，留意漲多回檔的可能。

指數均線多頭排列，並且創波段高點，雖有漲多回檔的可能性，但仍是多頭格局不變，操作上可逢拉回進行布局，台股月線未跌破前，可偏多看待，短線台股選股方向可留意半導體、5G相關、車用、內需、NB/伺服器、生技、高殖利率等。

(時報資訊)