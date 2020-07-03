新竹縣一名陳姓消防員竟利用職務之便，偷抄報案少女的電話，接著用簡訊騷擾，逼迫對方見面，在車內性侵得逞，導致少女身心受創、第17次輕生身亡。新竹縣消防局表示，已將陳員調離現職，記小過一支；消息一出民眾全看傻眼，質疑處罰太輕。

陳姓消防員2018年利用職務之便，趁機抄錄報案少女的電話，接著私下與對方聯繫，慢慢建立關係。沒想到2018年4月6日晚間，陳員把車開到竹東鎮某國小附近，先是要少女坐到後座，再違反對方意願性侵得逞。

少女被性侵後身心受創，短短2年輕生16次，最終於2020年2月不幸輕生身亡。目前全案已依犯兒童及少年福利與權益保障法、成年人故意對少年犯強制性交罪嫌，將陳姓消防員起訴。

自介寫著「喜歡小孩」似乎有些諷刺。（圖／翻攝自當事人臉書）

對此新竹縣消防局表示，針對陳員違反受理報案紀律且未主動陳報涉案情節影響機關形象，予以行政處分記過1次，另有關刑事涉及性侵部分，等法院判決後再陳報公懲會懲戒。消防局強調，會全力配合司法調查，釐清相關疑慮，毋枉毋縱、絕不護短。

（圖／翻攝自爆怨公社）

不過針對懲處，民眾看法一面倒認為太輕，紛紛留言「這個記過一次是三小」、「本應該立刻開除永不任用」、「誇張，只是記過一次，不能免職處分嗎」、「等待刑法判決也是需要時間」、「這樣的人還能擔任公職」、「寄信到信箱抗議」。

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(中時電子報)