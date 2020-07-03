美國非農就業經濟數據表現優異，加之先前瑞輝的新冠疫苗正面測試結果，推升投資人信心，增加風險偏好，然近日多州不斷出現第二波疫情反彈徵兆，為股市投下隱憂。周四收盤，道瓊工業平均指數漲91.9點或+0.36%，為25827.4點。標普500指數漲14.2點或+0.45%，為3130點。那斯達克綜合指數漲53點或+0.52%，為10207.6點，繼周三的創紀錄，那指在周四續創下歷史高點。三大指數收紅，投資人增加風險投資偏好，然短期恐不利避險美元的走勢。

美國周四公布6月經季節調整後的非農就業人數新增480萬人，優於預期的300萬人，休閒和酒店的就業升幅較大，次為零售貿易、教育、衛生服務等，該數據顯示企業逐步恢復營運正在增加人力，關於7月的趨勢分析師各有不同預期，關鍵差異在於對未來疫情走勢的不同預測。

另周四公布6月失業率為11.1%，優於原先預期的12.3%，為連續第二個月的回穩，數據表現良好。然仍有分析師認為仍處於失業高點，高於十多年前金融危機時期峰值，且近日美國多州疫情拉警報，六月的失業數據可能未能反映目前實際情況。

周四公布新數據顯示，美國單日新冠確診人數來到5.07萬人，突破五萬，創單日新高紀錄，其中佛羅里達州確診病例達1萬109人，創下該州單日確診新高紀錄。

特斯拉大漲8%，因該公司第二季交車輛高於預期，達9.065輛。波音完成對737Max的飛行測試，股價上漲0.27%。

(時報資訊)