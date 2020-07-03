第八屆「2020 ART TAICHUNG 台中藝術博覽會」將在7月16日至7月19日在台中日月千禧酒店登場。（馮惠宜攝）

第八屆「2020 ART TAICHUNG 台中藝術博覽會」（台中藝博）將在7月16日至7月19日在台中日月千禧酒店登場，這也是疫情紓緩、中央疫情指揮中心開放藝文活動之後第一場飯店型藝術博覽會，但受限於國境未全面解封，國外藝廊無法參展，海外藏家也入境不易，今年特別採線上與實體展覽雙軌並行，盼能讓更多藏家可以透過線上展覽找到青睞的標的。

畫廊協會理事長鍾經新表示：此次參與的畫廊共有61家，包含海外畫廊3家，而首度參展的畫廊有10家，其中還有一家是來自日本的Gallery Iriya Tokyo國外畫廊，她也坦言原來報外的國外藝廊更多，只可惜因疫情進不來。

因而為擴增實體展覽的廣度與深度，台中藝博將同步推出實境體驗的線上展廳，將展會推向國際，除了是疫情紓緩後第一場飯店型藝術博覽會，亦是第一場線上與實體展覽雙軌並行的飯店型藝術博覽會。

鍾經新也說，台中藝博在多年耕耘下打造出雕塑藝術博覽會的品牌效益，今年的展會主題為「空間向度-雕塑賞遊」，期盼以雕塑特色展會的期待，拓展公眾欣賞空間向度的美感，進而培養雕塑作為入門收藏的起點。

另外鼓勵國內新銳藝術家，今年台中藝博特別擴大推動四大獎項的策略聯盟，有國父紀念館「中山青年藝術獎」、新竹生活美學館「璞玉發光」、台中市立大墩文化中心「藝術新聲」、還有畫廊協會與國立台灣藝術大學共同推動的「台藝新人獎」，盼透過藝博會搭起藝術新秀的舞台也讓他們提前適應藝術市場的機制，達成產官學三方共贏的藝術產業生態鏈。

(中時 )