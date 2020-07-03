振興三倍券預購第二日最終統計結果出爐，人數衝破300萬，來到307萬人。其中高達7成選擇預訂紙本，比昨天6成再攀升。反之，數位綁定從4成跌到剩3成。依此推估，紙本券最少也要發1600萬份才足夠，大大超越現有印刷的1200萬份。

對多數民眾想要紙本券，現行印製1200萬恐不夠。經濟部官員說，預購才第2天，會等7天預購結束進行討論，如需要會做第二波增印，一定讓大家都領的到。

統計預訂紙本券有8成8是在超商機台操作，官網申請較少。數位綁定則高達7成選擇信用卡，其次為行動支付，電子票證最少。

面對數位券領取不如預期，經濟部官員說，還會構思好康活動加大力道，目前僅針對數位綁定民眾，給予7月7月至10月31日期間抽獎，送出25台Gogoro電動機車。

至於銀行端、行動支付端方面，經濟部近期會再找業者協商，看能否提升加碼方案。不過這也得看業者自己的預算，目前還無法說出第二波加碼方案。

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(中時電子報)