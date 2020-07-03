日本知名藝術家村上隆無論是在藝術界、時尚界或是潮流界都非常受歡迎，先前UNIQLO販售他與美國知名歌手怪奇比莉（Billie Eilish）聯手設計的系列服裝；但日前他在社群平台上宣布旗下公司「Kaikai Kiki」因先冠肺炎影響，多項合作計畫被迫停擺，公司正面臨破產危機，讓他感到相當難過，消息曝光後，讓外界感到相當意外。

村上隆日前在IG上發布一段影片，親自揭露自己的藝術團隊目前正面臨破產困境，所以他不得不放棄許多創作項目，就連籌備9年的科幻電影《Jellyfish Eyes Part 2: Mahashankh》也將被破終止；《Jellyfish Eyes》系列的第1部於2013年在日本及美國上映，但村上隆坦言，「從商業角度看，這並不算成功。」

村上隆不捨表示，《Jellyfish Eyes Part 2: Mahashankh》是他努力很久的作品，「9年來，我一直努力不懈，這是一部實現自我夢想的電影！」村上隆在這部電影計畫中投入相當長的時間與金錢，雖然過去9年期間給公司的營運帶來巨大壓力，但同時他因為有了這部電影計畫，所以能夠克服各種困難。

面對公司營運困境，村上隆接受業務顧問及稅務律師的建議，將電影的製作成本降低，把《Jellyfish Eyes Part 2: Mahashankh》改為系列劇集；他告訴觀眾：「我不知道最終《Jellyfish Eyes Part 2: Mahashankh》會推出幾集，但它會是一部連續性的劇集，所以還請各位耐心的跟我一起前進。」

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(中時電子報)