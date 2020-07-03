「ATC茶飲俱樂部」門前矗立一個超巨大粉紅色馬克杯，西式的馬克杯加上前方吊掛的中式的茶包，完全傳遞了ATC 「外表西式、骨子裡中式」的精神。這個具有東方魂的馬克杯近年成為中台灣打卡新地標。（馮惠宜攝）

「ATC茶飲俱樂部」打造新型態茶飲空間，店內寬敞明亮，以茶吧、沙發區分離不同座位區，形塑一處充滿活力、動能、自由的飲茶場域。 （馮惠宜攝）

馮惠宜／台中報導

還記得市政路上型男時尚茶館「ATC茶飲俱樂部」嗎？歷經二房東租約紛爭，以及新冠疫情洗禮，搬遷至大墩路重新開幕迎賓的ATC空間更寬敞、華麗，餐點也加入更多活力與健康元素，尤其門前矗立吊掛中式茶包的超巨大粉紅色馬克杯，已然成為台中打卡新地。

「ATC茶飲俱樂部」以打造外西內中的飲食文化為宗旨，重新包裝台灣的傳統，以國際的角度跟世界接軌。搬遷到新址的ATC邀請了知名設計團隊「La Dolce Vita ｜ 拓悅靜好」操刀，設計團隊從品牌端、空間的設計、平面的設計都一手包辦，大到空間設計，小至店內的掛畫、飾物、包材，透過旅歐的設計師Ledella跟長期在美國長大的創辦人Kevin不斷的激盪，創造一個充滿質感又獨特的餐飲體驗！

這家「ATC茶飲俱樂部」在2019年10月開幕，卻遇到新冠病毒衝擊，業者趁此再進行局部改裝，減少座位數、並將空間分隔為四大區，中間豎立了一個斗大的路牌，路牌上清楚標示四大方向，引導消費者前往「Tea bar」、「Living room」、「Lounge」、「Outdoor」四大場域。

新的旗艦店佔地200坪，店內就有自己的中央廚房，嚴控品質守護食安，確保食品的衛生、安全及品質，經歷疫情洗禮，店內餐食也朝天然、無負擔和健康兼具美味升級，近期也邀請手工希臘波斯優格「Dr Nik 」一起聯名打造一系列的產品，準備在八月推出。

「ATC茶飲俱樂部」

地址：台中市南屯區大墩路533號1樓

電話：04-23281218

營業時間：11：30-22：00

(中時 )