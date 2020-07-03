庾澄慶按讚，隔空送暖前妻。（圖／翻攝自庾澄慶微博）

52歲伊能靜最近參加選秀實境節目《乘風破浪的姐姐》人氣翻漲，卻也因為在專訪上失言批評梅艷芳人生「很慘」，引來網友狂譙並挖出過去黑料。對此，今(3日)前夫庾澄慶（哈林）稍早在微博按讚一則力挺伊能靜的留言，上面寫道「我覺得伊能靜很好」，「你們為什麼要去黑她，你們這些壞人」，隔空為前妻送暖。

伊能靜2000年和哈林結婚，兩人育有一子小哈利，2009年兩人宣布離婚，2014年伊能靜再婚嫁給秦昊，庾澄慶2016年也梅開二度與主播張嘉欣結婚。先前伊能靜罕見談到前夫，說兒子考大學時，她曾向兒子喊話：「你要像爸爸，別像我」，直言哈林在音樂圈成就非凡，她自己什麼都嘗試過，卻一事無成。

近日伊能靜因失言風波被外界罵翻，外界還一一起底她過去爭議言行，對此，原本保持沉默的庾澄慶今上午按讚一則知名公益部落客發文，該人寫下：「我覺得伊能靜很好，情商特別高。對老公孩子還有自己的公婆都很好。你們為什麼要去黑她，你們這些壞人。活出真實的自己，支持伊能靜！！」間接表態力挺前妻。

(中時電子報)