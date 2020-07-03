今年69歲的台南市玉井區果農吳清進，是農會果樹產銷班30班班長，17歲起跟著父親種芒果，他的農夫歲月，可說是玉井芒果史縮影，每次有貿易商要參觀果園、有政府單位要看芒果產銷，玉井農會都會請吳清進導覽，沒有問題問得倒他。

吳清進家住玉井斗六，家裡山坡地原是種雜糧、甘蔗，台灣芒果之父鄭罕池於玉井開始種芒果時，吳清進父親也是最早跟著種的，吳清進初中畢業就開始幫忙種芒果。忙了一輩子，他的小兒子吳宏瑋10年前回家接手，也帶進更方便的管理銷售方式。

吳清進說，約1967年時，第一批愛文結果，每斤可賣13元，在當時算是十分高價，但是當時愛文果肉吃起來像木瓜，肉質軟爛，大家還懷疑這樣真的有人會買嗎？幸好經過不斷改良，愛文現在又香又甜又有口感。

而大家關心的芒果產量與價格問題，吳清進說，在農委會、農改場等專家推行疏果觀念後，加上種植技術的提升，芒果產量趨於穩定，價格浮動也不大。

消費者印象深刻的是，有一年芒果盛產，農民只好把芒果倒到曾文溪，吳清進說，盛產原因並非農民種植過多，而是1973年玉井成立芒果專區，相關單位以飛機實施空中聯合噴藥好幾年，導致昆蟲生態改變，芒果花無法授粉，所產生的一連串影響。

當時吳清進他們發現，河邊垃圾場的芒果樹可以授粉結果，可能是蒼蠅的幫忙，於是大家開始買魚掛在果園吸引蒼蠅，後來經專家一同研究證實確實如此，因此芒果開花季時，遊客經過玉井芒果園總是可以聞到一股腐味。

玉井芒果結果率提升後，芒果產量逐年增加，1994年終於價格崩盤，1斤只剩10元，政府開時積極推展外銷，吳清進他們也正式成立產銷班，大家積極到農會、農改場上課學習新知，回來互相交流切磋技術，還曾獲全國十大績優產銷班，現在農會開課時，也經常請吳清進去分享祕訣。

(中時 )