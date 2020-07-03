台東東49線傳嚴重車禍 女騎士無生命跡象 全力搶救中 08:492020/07/03 中時電子報 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東今晨傳嚴重車禍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今(3日)清晨，台東市東49線傳嚴重車禍，一名機車女騎士直行，在路口處遭側方來車擦撞，騎士連人帶車摔地，滑行將近10 公尺的距離，機車零件散落滿地。女騎士傷勢嚴重，當場倒地不起，立刻將其緊急送醫，但到院前已無生命跡象，目前仍全力搶救中，全案仍待調查釐清。 (中時電子報) #車禍 #無生命跡象 #台東 也許您會感興趣 推薦閱讀 49歲女不願自立門戶賴在家 84歲父8年耗費百萬趕人 15:552020/06/29 國際 IKEA外帶店賣49元「銅板早餐」 女大生一吃超驚豔 08:092020/06/30 日常 花縣秀林鄉屏風山登山客跌落邊坡無生命跡象 16:362020/07/01 社會 花蓮屏風山驚傳墜谷！男跌落10公尺深溪谷 失去生命跡象 17:132020/07/01 社會 台中暴雨路樹突倒下 女騎士遭壓命危 15:362020/07/02 社會 中市暴雨成災 路樹倒塌壓傷女騎士一度命危 15:512020/07/02 社會 國道3號南下49K三峽段驚傳火燒車 回堵達4公里 17:402020/07/02 社會 女騎士被路樹壓傷身亡 台中市府協助家屬申請國賠 19:392020/07/02 社會 社會熱門新聞 男子深夜趴路肩做伏地挺身 交警問原因…不罰了 - 社會 高雄淫窟曝光！他「極樂選妃」大戰2回合腳軟 老司機揭密 - 社會 狠父為保險金殺女 機車螺絲縫內3滴血露曙光 - 社會 勇猛人夫每次「上馬」2小時 人妻下面爛掉噴血 全因他狂吃這個 - 社會 年收1.5億前娛樂公司老闆染毒被逮 竟胡言大喊：我住安心亞家！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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