今(3日)清晨，台東市東49線傳嚴重車禍，一名機車女騎士直行，在路口處遭側方來車擦撞，騎士連人帶車摔地，滑行將近10 公尺的距離，機車零件散落滿地。女騎士傷勢嚴重，當場倒地不起，立刻將其緊急送醫，但到院前已無生命跡象，目前仍全力搶救中，全案仍待調查釐清。

(中時電子報)